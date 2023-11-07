Яхту "Шахерезада", которую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) по итогам расследования связал с президентом РФ Владимиром Путиным, спустили на воду. Это выяснили авторы YouTube-канала eSysman Superyachts, посетившие итальянский порт Марина-ди-Каррара.

В марте 2022 года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что половина экипажа шестипалубной яхты "Шахерезада" состоит из сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

Спустя полтора месяца судно, стоимость которого соратники политика Алексея Навального оценили в 750 млрд рублей (около 760 млн евро по нынешнему курсу) арестовали власти Италии. Они объяснили свое решение "значительными экономическими и деловыми связями бенефициарного владельца судна "Шахерезада" с видными представителями российского правительства и с другими субъектами".

Авторы eSysman Superyachts в своем видео говорят, что посещают порт Марина-ди-Каррара, где находится "Шахерезада", в третий или четвертый раз. Блогеры отмечают, что на яхте заметны изменения и, возможно, проводился ремонт. "Это странно, ведь судно заморожено, значит, теоретически, этого не должно происходить?" — говорит блогер, который снял яхту с дрона. При этом "Шахерезада" покинула сухой док, где была расположена в течение 18 месяцев.

"Если итальянское правительство по какой-либо причине позволит "Шахерезаде" сбежать, это будет самым большим позором, который только можно представить, самым значительным ударом по санкционной политике ЕС. Этого не должно случиться. Вы не можете вернуть Путину его яхту, это просто безумие", — прокомментировала видео глава совета директоров ФБК Мария Певчих.

Газета The New York Times в статье, вышедшей за две недели до расследования ФБК, допускала, что "Шахерезадой" может владеть президент РФ. Капитан судна, британец Гай Беннетт-Пирс, в разговоре с журналистами это отрицал, но признавался, что яхтой владеет россиянин.

В августе 2023 года Financial Times писала, что итальянские власти разрешили владельцу "Шахерезады" переоборудовать яхту. Имя владельца судна при этом не называлось.

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