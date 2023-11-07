Президент Украины Владимир Зеленский заявил, сейчас не время готовиться к выборам. Об этом он сказал в своем ежедневном обращении, опубликованном вечером 6 ноября.

Зеленский отметил, что в военное время есть "множество вызовов", поэтому "абсолютно безответственно вбрасывать в общество тематику выборов". Президент подчеркнул, что ждет от всех структур и органов власти "конкретных ответов относительно задач, которые объективно существуют перед нашим государством сейчас".

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас не время для выборов. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать в единстве, то у государства есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", — сказал Зеленский.

Президентские выборы в Украине планировалось провести в марте 2024 года. В конце августа Зеленский заявлял, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут в следующем году во время войны. Парламентские выборы должны были состояться в октябре нынешнего года, однако из-за действующего в Украине военного положения не проводились.

5 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский дал указание готовиться к президентским выборами в конституционный срок. "По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", — говорил Гончаренко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Зеленский взвешивает все за и против проведения президентских выборов весной 2024 года. Он отмечал, что проведение выборов во время войны с Россией приведет к "беспрецедентным" вызовам.

В опросе Киевского международного института социологии, проведенного в октябре нынешнего года, 81% респондентов заявили, что выборы должны проводиться после войны и сейчас для них не время. За проведение выборов несмотря на войну выступили 16% опрошенных.

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