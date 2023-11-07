"Литовские железные дороги" (LTG) с 1 декабря запретят транзит через территорию страны дорогих автомобилей, сообщает LRT. Это решение принято после того, как компания LTG Cargo обнаружила возможное нарушение санкций — несколько десятков машин впоследствии были зарегистрированы в России.

Ограничения коснутся автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро, которые были произведены в течение последних пяти лет. Будет запрещена перевозка таких транспортных средств в третьи страны по железной дороге через территорию Литвы.

LTG Cargo предложила материнской компании принять такое решение по результатам внутреннего расследования. Были проанализированы данные о перевозке 447 автомобилей Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и других марок, которые, согласно документам, направлялись в страны Центральной Азии, Грузию и Беларусь. Как минимум 75 транспортных средств вскоре зарегистрировали в России.

Глава LTG Эгле Шиме объяснила введение ограничений "неприемлемым риском", который возникает из-за попыток обойти санкции. Она также уточнила, что все клиенты транспортной компании были проинформированы о принятом решении, а собранные материалы о возможных нарушениях были переданы в литовскую прокуратуру.

В начале октября журналисты издания Yle выявили схему незаконного импорта люксовых автомобилей через Финляндию в Россию. По документам, машины должны были оказаться в Казахстане, однако выяснилось, что как минимум две из них попали в российский Томск.

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