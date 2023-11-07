Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подозреввается в коррупции, а глава его администрации задержан. Днем 7 ноября Кошта заявил в телеобращении, что его должность не должна быть запятнана расследованием и несовместима с ним, поэтому он подает в отставку. Отставка уже принята президентом.

Как сообщает "Радио Свобода", уголовное дело связано с проектами зеленой энергетики и добычей лития для аккумуляторов на севере страны.

Politico пишет об обыске в официальной резиденции Кошты и задержании главы его администрации Виктора Эшкарии, а также личного советника премьеры Диогу Ласерды Мачадо и мэра города Синеш Нуну Маскареньяша.

Среди подозреваемых также министр инфраструктуры Жуан Галамба, министр окружающей среды Дуарте Кордейру и его предшественник на этом посту Жуан Педру Матуш Фернандеш, сообщают местные СМИ.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял отставку Кошты. Теперь ему нужно назначить нового премьер-министра из партии, которой принадлежит Кошта, или распустить парламент и объявить новые выборы. Последнее голосование в парламент состоялось только в январе 2022 года, тогда большинство смогла получить левоцентристская Социалистическая партия Кошты.

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