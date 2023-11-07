Как сообщает "Радио Свобода", уголовное дело связано с проектами зеленой энергетики и добычей лития для аккумуляторов на севере страны.
Politico пишет об обыске в официальной резиденции Кошты и задержании главы его администрации Виктора Эшкарии, а также личного советника премьеры Диогу Ласерды Мачадо и мэра города Синеш Нуну Маскареньяша.
Среди подозреваемых также министр инфраструктуры Жуан Галамба, министр окружающей среды Дуарте Кордейру и его предшественник на этом посту Жуан Педру Матуш Фернандеш, сообщают местные СМИ.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял отставку Кошты. Теперь ему нужно назначить нового премьер-министра из партии, которой принадлежит Кошта, или распустить парламент и объявить новые выборы. Последнее голосование в парламент состоялось только в январе 2022 года, тогда большинство смогла получить левоцентристская Социалистическая партия Кошты.