Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты, подаренной ему на день рождения, а его сын и дочь получили ранения, пишет "Медуза". МВД Украины заявили о несчастном случае, но дело расследуют в том числе по статье об умышленном убийстве.

Частяков погиб вечером 6 ноября в своем сельском доме, празднуя день рождения. Как заявили в МВД Украины, инцидент произошел "в результате неосторожного обращения с боеприпасом".

Жена Частякова рассказала, что муж принес домой подарочный пакет, в котором были бутылка спиртного и подарочные рюмки в виде гранат. По ее словам, взрыв произошел во время открытия пакета. 13-летний сын Частякова госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила легкие ранения. Всего у Частякова четверо детей.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального округа Украины открыла по факту взрыва уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с боеприпасами. Подарок был от одного из коллег-военнослужащих. Он подарил несколько гранат и предупредил, что они боевые. "Вероятно, погибший не поверил в эту информацию", — объяснила представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Загибель помічника Залужного: дружина каже, що граната була подарунком — джерело https://t.co/NktMhjgCzO pic.twitter.com/t7y1gZIszO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 6, 2023

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