Город Скадовск, находящийся на подконтрольной российским войскам территории Херсонской области, попал под обстрел ВСУ, заявил "губернатор" аннексированного региона Владимир Сальдо.

Как утверждает Сальдо, одну из ракет сбила система ПВО, еще одна попала в частный сектор. В результате 11 человек получили ранения и были госпитализированы.

"Зеркало недели" со ссылкой на мониторинговые паблики из Украины пишет, что ракета попала во второй этаж здания, где дислоцировался личный состав Вооруженных сил РФ.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что под ударом оказалось административное здание бывшего колхоза "Советская Украина". По его словам, пять человек убиты, еще 15 получили ранения. Первоначально он говорил, что под удар попала база российских военных "Лотос", расположенная в нескольких метрах от поврежденного здания.

В ВСУ обстрел на момент публикации новости не комментировали.

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