В четверг в Минной гавани Таллинна и у причальной стенки порта Хундипеа пришвартовались корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG1).

Визит приурочен к совместной операции с военно-морскими силами Эстонии по разминированию, экипажи уже начали подготовку к выполнению задач, передал BNS главный штаб Сил обороны.

"Очень рад очередной возможности посетить Таллинн и заняться обезвреживанием боеприпасов в территориальных водах Эстонии. Это великолепный шанс для демонстрации нашей боеготовности и укрепления связей с эстонскими союзниками", — отметил командующий 1-й постоянной противоминной группы НАТО капитан-лейтенант Петр Бартосевич.

Два минных тральщика и штабной корабль ВМС Польши Hancza, Druzno и Czernicki, а также бельгийские и голландские тральщики Crocus и Vlaardingen прибыли в Минную гавань и порт Хундипеа сегодня утром. В последующие дни к ним присоединятся тральщики ВМС Германии и Литвы Bad Bevensen и Skalvis.

Трaльщики и штабные корабли ВМС Эстонии служат в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО с 2005 года. Тральщики командируют в соединение ежегодно.

1-я постоянная противоминная группа НАТО — одно из четырех тактических соединений постоянной готовности альянса на море. Оно отвечает за противоминную борьбу и несет дежурство в составе сил быстрого реагирования. Группа преимущественно комплектуется противоминными кораблями специальной постройки, она участвует в учениях и больших маневрах союзников.

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