Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных удара по Одесскому району Одесской области, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. Очевидцы сообщили ТАСС, что слышали взрывы в Черноморске (30 километров от Одессы). Об этом пишет "Медуза".

По данным украинских военных, российские войска с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу.

Как сообщил глава областной администрации Олег Кипер, пострадали три человека, в том числе 96-летняя женщина, которую достали из-под завалов жилого дома.

Она госпитализирована в стабильном состоянии. Двое пострадавших мужчин 72 и 73 лет получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Также под ракетный удар попала припортовая инфраструктура Одесского района. Предположительно, по ней ударили сверхзвуковой ракетой "Оникс". Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

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