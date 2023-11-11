Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.



В январе 2020-го житель Кемерова Владислав Канюс жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву. Он насиловал и избивал ее несколько часов, соседи звонили в полицию, но та так и не приехала. За это убийство Канюсу дали 17 лет колонии строгого режима, проигнорировавшим просьбы о помощи полицейским — условные сроки за халатность. На этой неделе стало известно, что президент РФ Владимир Путин помиловал убийцу, чтобы тот отправился на фронт в Украину. "Они искупают кровью […] преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", — прокомментировал новость его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кооператив независимых журналистов "Берег" поговорил в матерью Веры Пехтелевой о том, как она встретила это известие.





Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину из РФ уехали десятки, если не сотни тысяч людей. Подавляющее большинство из них заняли антивоенную позицию, многие до этого выходили на акции протеста, некоторые даже приятельствовали с оппозиционными политиками. В последние дни и даже часы перед отъездом они опасались преследования со стороны силовиков. Группе молодых петербуржцев, попавших в такую ситуацию, предложил свою помощь 26-летний Денис Бондаренко — за полтора года на улаживание проблем с ФСБ и другими ведомствами, о которых он сам рассказал друзьям, они перевели молодому человеку 15 млн рублей (152 тысячи евро по нынешнему курсу). Впрочем, как потом выяснилось угрозы были выдуманными. Никита Сологуб исследовал историю этой аферы.





Год назад российская армия покинула Херсон — единственный украинский областной центр, который она смогла захватить после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. Оккупационные власти заявляли, что они здесь "навсегда", но ушли через семь месяцев, на протяжении которых задерживали, пытали и даже убивали местных жителей. Хотя Кремль по-прежнему считает город своим, ссылаясь на итоги проведенного в конце сентября "референдума", Херсон постоянно обстреливают с подконтрольного армии РФ левого берега Днепра. Редакция "Важных историй" поговорила с жителями города о том, как они жили в оккупации и как для них прошел последний год.





С момента гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и командира наемников Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области прошло два с половиной месяца. Официальная версия крушения бизнес-джета до сих пор не объявлена, сами "вагнеровцы" с тех пор предоставлены сами себе: одни вернулись на восток Украины под руководством российского министерства обороны, другие устроились в Росгвардию, третьи поехали в Африку, где у Пригожина были, а у Кремля остаются интересы, кто-то вернулся на гражданку. Впрочем, найти себя в мирной жизни удается далеко не всем. Журналисты "Верстки" поговорили с наемниками, выбравшими для себя в последние месяцы разные "карьерные треки".





Один из внутренних для Киева фронтов войны в Украине — противостояние автокефальный Православной церкви Украины с подконтрольной московскому патриарху Украинской православной церковью. Спецслужбы обвиняют служителей последней в распространении идей "русского мира" и сотрудничестве с Кремлем. Раскол произошел и в приходах РПЦ по всему миру — туда даже после событий 2014 года продолжали ходить украинцы, которые в последние полтора года оказались перед выбором: либо начать посещать другой храм, либо ничего не менять и столкнуться как минимум с непониманием, а как максимум с осуждением со стороны соотечественников. Карина Пронина выяснила, как верующие принимали для себя решение и насколько тяжелым оно было.



Бонус: что посмотреть? — интервью с израильтянами, которые через всю страну поехали спасать дочь от боевиков ХАМАС



На этой неделе исполнился месяц с нападения ХАМАС на Израиль: утром 7 октября из сектора Газа полетели ракеты, а в приграничные районы вошли вооруженные участники группировки. Недалеко от палестинского анклава проходил музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, тысячи его посетителей были застигнуты врасплох боевиками. Среди гостей мероприятия была дочь Михаила и Полины из Хайфы — друг Рэйчел смог прислать ее родителям фото раненой девушки и координаты машины, в которой они смогли спрятаться. Семейная пара решила через всю страну поехать к границе с Газой, чтобы попытаться спасти дочь. Безуспешно. О страшном утре 7 октября, события которого многие за пределами Израиля либо забыли, либо сознательно игнорируют, Михаил и Полина рассказали корреспонденткам "Дождя".

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