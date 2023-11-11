По данным следствия, в 7 утра на перегоне станций "Рыбное — Блок Пост 204 км" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. "В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги", — сообщили в СК.
Ведомство также опубликовало видео с места взрыва. В сошедших с рельсов вагонах находилось минеральное удобрение.
Власти сообщили об аварии из-за "вмешательства посторонних"
Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что ЧП произошло "в результате вмешательства посторонних лиц". Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД.
"Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", — прокомментировал инцидент губернатор Рязанской области Павел Малков.