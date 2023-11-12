В результате "поломки" в ходе тренировочного полета в регионе восточного Средиземноморья потерпел крушение военный самолет США, сообщило в Европейское командование ВС США (U.S. European Command, Eucom).

Указывается, что инцидент произошел вечером 10 ноября. Данных о типе разбившегося самолета, а также о судьбе его экипажа предоставлено не было.

"Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем обнародовать дальнейшую информацию о гражданах, которых затронул инцидент", - говорится в пресс-релизе Eucom.

Отмечается, что причина произошедшей аварии выясняется. "Однако мы можем определенно сказать, что вылет самолета был связан исключительно с тренировкой и признаков "вражеской активности", нет", - указано далее в сообщении.

После начала Израилем военной операции против террористической организации ХАМАС, совершившей нападение на это государство 7 октября, Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в ближневосточном регионе. В частности, туда направили авианосец USS Gerald Ford.

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