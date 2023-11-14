С начала войны между Израилем и ХАМАС больницы Газы находятся в центре внимания из-за нехватки ресурсов, скопления беженцев и продолжающихся боев.

Более двух тысяч палестинцев оказались заблокированы в крупнейшей больнице Газы "Аш-Шифа", в которой закончилась вода и топливо, многие другие медучреждения были вынуждены прекратить свою работу.

С начала войны в Газе было повреждено 36 медицинских учреждений, включая 22 больницы: лишь некоторые из них продолжают работать, сообщает ВОЗ.

"Там нет ни входа, ни выхода", — говорит представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о больнице, оказавшейся, по его словам, отрезанной от внешнего мира.

Ранее власти Израиля призывали всех жителей Газы, включая врачей и пациентов больниц, покинуть северную часть анклава, однако многие медучреждения заявили, что это невозможно.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что происходит в главных больницах сектора Газа.

"Аш-Шифа"



"Аш-Шифа" — крупнейшая больница в секторе Газа, расположенная в районе Римал.

С начала конфликта между ХАМАС и Израилем эта больница и ее окрестности стали убежищем для местных жителей: десятки тысяч человек укрывались здесь от обстрелов.

Однако сейчас многие находившееся там палестинцы, а также некоторые медицинские работники, покинули ее, сообщила ООН и представители ХАМАС.

По словам главы управления больниц в секторе Газа (подконтрольно ХАМАС) Мохаммеда Закута, в обширном больничном комплексе "Аш-Шифа" сейчас находятся около 650 пациентов, 500 медицинских работников и примерно 2,5 тысячи перемещенных лиц.

В выходные ситуация в "Аш-Шифа" ухудшилась: врачи сообщили, что в последнем генераторе закончилось топливо, из-за чего умерло несколько пациентов, в том числе недоношенные дети, содержавшиеся в инкубаторах.

Израиль утверждает, что топливо было доставлено военными к больнице, но боевики ХАМАС помешали сотрудникам получить его.

Фото: AFP

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию в больнице "тяжелой и опасной", добавив, что "Аш-Шифа" фактически перестала функционировать как больница.

"Здесь уже три дня нет электричества и воды, постоянные обстрелы и взрывы в этом районе усугубляют и без того критическое положение", — заявил глава ВОЗ Теодор Гебреисус.

"Мир не может молчать, когда больницы, которые должны быть безопасным убежищем, превращаются в арену смерти, разрухи и отчаяния", — добавил он.

В понедельник стало известно, что израильские войска подошли к воротам "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что у ХАМАС есть подземный штаб в бункере под больницей, и боевики намеренно используют ее пациентов в качестве прикрытия. В ХАМАС и больнице отрицают эти обвинения.

Израиль приказал гражданскому населению покинуть больницу, а медикам — эвакуировать пациентов. Власти Израиля добавили, что готовы эвакуировать младенцев из неонатального отделения.

Военные ЦАХАЛ оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако боевики ХАМАС не позволили персоналу забрать топливо, сообщила израильская армия.

В интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус также отверг заявления сотрудников больницы о том, что они опасаются оказаться под огнем ЦАХАЛ, если выйдут из здания, чтобы забрать топливо.

"Я категорически отрицаю это, и если это небезопасно, то не по вине израильских войск, а по вине ХАМАС", — сказал он.

В "Аш-Шифа" утверждают, что для работы больницы необходимо 500 литров топлива в час.

"Аль-Кудс"



"Аль-Кудс" — вторая по величине больница в секторе Газа. По данным палестинского Красного Полумесяца, больница прекратила работу в минувшие выходные из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.

"Больница была оставлена на произвол судьбы в условиях продолжающихся израильских бомбардировок, что представляет серьезную угрозу для медицинского персонала, пациентов и перемещенных гражданских лиц", — заявили в организации.

Фото: BBC

По ее данным, эвакуационный конвой Красного Креста пытался добраться до больницы в понедельник, однако не смог этого сделать из-за продолжающихся обстрелов.

"Пациенты и их сопровождающие до сих пор находятся в больнице без еды, воды и электричества", — говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети Х.

Полевые госпитали





Фото: Getty Images

Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты пообещали создать полевые госпитали для пострадавших жителей Газы.

13 ноября турецкое судно с гуманитарной помощью прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного неподалеку от КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, сообщил агентству AFP представитель порта.

Турецкий чиновник сообщил, что судно везет материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей.

По его словам, Анкара запросила у Каира разрешение на строительство полевых госпиталей в Эль-Арише и получила "зеленый свет".

Фото: Getty Images

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании полевого госпиталя на территории Газы, рассчитанного на 150 мест. Там планируется создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, а также отделы хирургии и анестезиологии, сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

В анклаве также находится полевой иорданский госпиталь "Газа-76". В начале ноября власти Иордании заявили о доставке срочной медицинской помощи в госпиталь по воздуху — позже Армия обороны Израиля уточнила, что операция по поставкам продовольствия и медицинского оборудования координировалась через них.

12 ноября иорданская армия сообщила о доставке второго комплекта гуманитарной помощи на парашютах при поддержке ОАЭ и Катара.

Египет также подготовил полевой госпиталь для оказания помощи людям, эвакуированным из Газы: он расположен в городе Шейх-Зувейд в 15 километрах от КПП "Рафах", сообщает Reuters.

Фото: ANADOLU AGENCY

"Рантиси" и "Аль-Наср"



Специализированная детская больница "Рантиси" и расположенный рядом с ней медицинский центр "Аль-Наср" были эвакуированы в пятницу "за исключением небольшого числа пациентов и персонала", сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

В Рантиси находилось единственное в Газе педиатрическое онкологическое отделение.

В субботу Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС Ахмеда Сиама, который, по данным ЦАХАЛ, удерживал в заложниках в больнице около тысячи человек, не позволяя им эвакуироваться.

Ахмед Сиам служит "еще одним примером того, как Хамас использует гражданское население Газы в качестве живого щита в террористических целях", заявили в ЦАХАЛ.

Другие больницы в Газе



Сотрудники финансируемой Индонезией больницы в городе Джабалия заявили в субботу, что она продолжает работать, несмотря на повреждения и нехватку топлива и медикаментов.

Сарбини Абдул Мурад, глава Комитета неотложной медицинской помощи (MER-C), который управляет госпиталем, заявил, что больница "пытается выжить и работать в условиях темноты и нехватки медикаментов".

11 ноября в результате авиаудара была разрушена шведская клиника в лагере беженцев Аш-Шати, расположенном к западу от города Газа, сообщалось в сводке OCHA.

По данным ООН, на момент обстрела там укрывалось около 500 перемещенных гражданских лиц. Число жертв неизвестно.

17 октября произошел взрыв на автостоянке рядом с больницей "Аль-Ахли" в секторе Газа: на ее территории укрывались жители анклава, потерявшие жилье в ходе авиаударов.

ХАМАС обвинил в авиаударе Израиль и заявлял о гибели сотен людей, в то время как ЦАХАЛ утверждал, что причиной стала неисправная ракета "Палестинского исламского джихада".

Западные разведки пришли к выводу, что ракета, скорее всего, была запущена с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией

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