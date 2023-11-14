Израильские военные утверждают, что некоторых заложников, захваченных в ходе нападения признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, могли удерживать в детской больнице "Ар-Рантиси" в секторе Газа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как утверждается в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные, занявшие в ходе наземной операции территорию больницы, обнаружили там следы пребывания боевиков ХАМАС и заложников. Представители ХАМАС это сообщение пока не комментировали.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром во вторник заявил, что есть основания полагать, что сейчас часть заложников удерживают в другой больнице в Газе - "Аль-Шифа". Ранее израильские военные заявляли, что под знанием больницы расположены тоннели и командные пункты ХАМАС. Сама группировка и врачи больницы это отрицают.

Они заявляют о гибели людей на территории больницы в результате израильских обстрелов, а также о нехватке топлива, отсутствии электричества и медикаментов.

В ходе нападения на Израиль 7 октября отрядам ХАМАС удалось взять около 240 заложников, среди них есть граждане целого ряда государств, пожилые люди, дети. Большая часть заложников - гражданские лица, но есть среди них и израильские военные.

Ряд СМИ сообщает о том, что продолжаются непрямые переговоры об освобождении по крайней мере части заложников.

Израильские военные продолжают наземную операцию в северной части сектора Газа. Министр обороны Израиля Яов Галант также накануне заявил, что ХАМАС утратил военный контроль над сектором Газа, а бойцы группировки бегут из его северной части на юг, где наземная операция пока не начата. В то же время, по поступающим сообщениям, бои в северной части сектора Газа продолжаются.

По последним данным из разных источников, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли до 1400 человек.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram