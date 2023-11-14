Западные чиновники все чаще высказывают предположения, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, учитывая, что ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на Economist.

Издание указывает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов расходуется в больших войнах, но и о том, насколько на самом деле скудны западные арсеналы и возможности их пополнения.

Америка резко наращивает производство 155-мм артиллерийских снарядов, но ее производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем в России в 2024 году.

“Со временем придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль, — пишет Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне. — Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, на которое рассчитывал Киев”.

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