Пресс-служба правительства ХАМАС опубликовала заявление, в котором назвала рейд Израиля на больницу "Аш-Шифа" в городе Газа "военным преступлением", "преступлением против морали" и "преступлением против человечности".

В заявлении говорится, что, когда рейд произошел под покровом ночи, в больнице находилось около 9 тысяч человек — пациенты, медицинский персонал и перемещенные лица.

Один из лидеров ХАМАС утверждает, что Израиль атаковал гражданский объект, а не военный объект.

В более раннем заявлении ХАМАС заявлял, что возлагает ответственность за рейд на Вашингтон и президента США Джо Байдена.

И Израиль, и США заявляют, что у ХАМАС есть командный пункт под больницей "Аш-Шифа", ХАМАС это отрицает.

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