В конце сентября полицейские города Йыхви заметили автомобиль с надписью „хулиганка русская". Наклейка была приклеена на видное место заднего стекла. Решением производства по делу о проступке водитель был оштрафован на 600 евро.

Такие наклейки носят провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности, отметили в Департаменте полиции и погранохраны. „Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных наклеек является заявлением о поддержке государства-агрессора, — отметили в полиции. — В Эстонии каждый имеет право идентифицировать себя по национальности, и независимо от национальности к людям применяются одни и те же законы и правила. Зная подоплеку этих лозунгов, люди все равно должны понимать, что, наклеивая подобного рода высказывания на окно своей машины, они провоцируют других людей".

Полиция серьезно реагирует на любое разжигание ненависти и поддержку агрессии.

„Наша цель — предотвратить конфликты, насилие и другие нарушения. Если человек демонстрирует провокационные и российские пропагандистские сообщения, закон о правоохранительной деятельности позволяет нам вмешаться и попросить удалить их, чтобы предотвратить опасность", — добавили в Департаменте полиции и погранохраны.

Полиция просит людей, заметивших автомобиль с провокационной наклейкой, сообщить об этом по телефону 112.

„Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и оцениваем, есть ли основания для начала процедуры", — добавили в полиции.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram