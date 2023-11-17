Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства, позволяющий избежать приостановки его работы.
Подписанный документ предполагает финансирование работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года и не содержит помощь для Украины и Израиля.
30 сентября Байдену уже удалось избежать шатдауна, утвердив временный бюджет на 45 дней. Помощь Украине в него тогда также не была включена, а война между Израилем и ХАМАС еще не началась.
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