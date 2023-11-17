Израиль согласился пропускать на территорию сектора Газа два бензовоза в день для нужд ООН, а также для поддержания работы системы водоснабжения и канализации, сообщают израильские СМИ Haaretz и Times of Israel сообщают со ссылкой на анонимного чиновника.

Решение военного кабмина основывалась на рекомендации ЦАХАЛ и спецслужбы "Шин-Бет", а также на запросе американских чиновников.

Разрешенные поставки призваны "обеспечить минимальное техническое обслуживание, необходимое для систем водоснабжения и канализации, чтобы предотвратить пандемии, которые могут распространиться на всю территорию, причинив вред жителям сектора и нашим собственным силам, а также потенциально распространившись и на Израиль", — цитирует Times of Israel заявление источника.

Чиновник также отметил, что этот шаг "предоставит Израилю необходимое пространство для дипломатических маневров, чтобы уничтожить ХАМАС".

Израиль будет следить за доставкой топлива, чтобы гарантировать, что оно не попадет к ХАМАС.

После появления этой информации в СМИ министр транспорта Мири Регев призвала немедленно созвать заседание министерской комиссии по вопросам безопасности, поскольку, по ее словам, военный кабинет не имел полномочий разрешать ввоз топлива в сектор Газа, пишет Haaretz.

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