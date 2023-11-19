Президент США Джо Байден опубликовал в Washington Post статью, вновь проводящую параллели между действиями ХАМАС и российского президента.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И как Путин, так и ХАМАС надеются обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим от этого беспорядком. Америка не может позволить этому случиться и не позволит. Ради наших собственных интересов национальной безопасности — ради блага всего мира", — пишет Байден.

Администрация Байдена в настоящее время пытается провести через Конгресс пакет дополнительной военной помощи, в котором объединена помощь как Украине, так и Израилю (и еще несколько направлений, связанных с национальной безопасностей и имеющих твердую поддержку в обеих партиях). Это сделано для того, чтобы преодолеть сопротивление значительной части республиканцев в Палате представителей, которые выступают против продолжения помощи Украине.

Байден в прошлом месяце уже проводил параллели между действиями Путина и ХАМАС в обращении к согражданам из Овального кабинета. Кремль, который не осудил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова тогда назвал такую риторику и тон неприемлемыми.

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