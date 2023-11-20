Личный самолет эстонского олигарха Алексея Чулеца, партнера предпринимателя Николая Воробья (его еще называют "кошельком" Александра Лукашенко), ненадолго совершал посадку в Вильнюсе по пути из Риги в Дубай, пишет Delfi.lt. Телеграм канал @motolkohelp сообщает, что перед этим были изменены данные регистрации борта, его владельцем стала латвийская компания.

"Один из партнеров Александра Лукашенко, эстонский олигарх Алексей Чулец, решил перерегистрировать свой самолет Gulfstream G450 в Латвии и сменил его регистрационный номер. Теперь оператором этого самолета является латвийская компания. Сегодня самолет совершил свой первый полет: из Риги в Дубай, с промежуточной остановкой в Вильнюсе", — сообщает @motolkohelp.

Также напоминают, что Чулец — партнер по бизнесу Воробья, которого называют "кошельком" белорусского диктатора. Раньше на этом самолете летал не только сам Воробей, но и бежавший из Украины олигарх Тарас Козак. Этот деятель был лишен украинского гражданства, а правоохрана США обвиняет его в участии в операции ФСБ против правительства Украины.

Один из партнеров Александра Лукашенко, эстонский олигарх Алексей Чулец, решил перерегистрировать свой самолет Gulfstream G450 в Латвии и сменил его регистрационный номер. Теперь оператором этого самолета является латвийская компания. Сегодня самолет совершил свой первый пол… pic.twitter.com/IB2ZumFctG — belonews. (@belanews4) November 20, 2023

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