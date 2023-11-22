На мосту между США и Канадой, в районе Ниагарского водопада, взорвался автомобиль, сообщает ФБР.

Это произошло за день до Дня благодарения в США, то есть в период, когда наибольшее число американцев отправляются в путешествие, чтобы встретить праздник в кругу семьи.

О причинах взрыва пока не сообщается. "Поскольку ситуация развивается очень быстро, это все, что мы можем сообщить на данный момент", — сказано в заявлении ФБР.

По данным местных властей, взрыв произошел в машине, которая двигалась в направлении США. Он прогремел около 11:30 по местному времени (16:30 по Гринвичу).

Представитель американских правоохранительных органов сообщил телеканалу CBS News, что машина направлялась со стороны Канады и на большой скорости врезалась в одно из ограждений на мосту.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Телекомпания Fox News сообщает со ссылкой на свои источники, что ФБР расследует взрыв на мосту как попытку совершения теракта. Данные Fox News пока не подтверждены другими источниками.

Согласно сообщению CBS News, в результате инцидента погибли два человека, находившиеся в машине. По сведениям Fox News, ранения также получил один сотрудник пограничной службы.

Представители американских правоохранительных органов сообщили CBS News, что произошедшее, вероятно, было результатом намеренных действий, однако мотивы нападения пока неясны.

Один из местных жителей, Майк Гюнтер из Онтарио, рассказал журналистам, что прогуливался в этом районе вместе с женой и увидел, как по мосту на очень большой скорости пронеслась машина.

"Наверное миль 100 в час [160 км/ч — ред.]. Мы его едва заметили, настолько быстро он ехал", — говорит Гюнтер.

По словам свидетеля, автомобиль направился к границе со стороны Канады, а затем резко свернул, чтобы избежать столкновения с машиной, находившейся впереди. Затем он врезался в ограждения и "взлетел в воздух".

"Потом мы увидели облако огня", — говорит Гюнтер.

Мост "Рейнбоу-Бридж" (или "Радужный мост"), на котором произошел взрыв, соединяет канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Нью-Йорк. Он находится между городами Ниагара-Фолс в Канаде и США (населенные пункты с таким названием есть в двух странах).

Сейчас движение по мосту перекрыто, прекратили работать также три других пограничных перехода между США и Канадой.

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