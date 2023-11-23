Умер корреспондент "России 24" Борис Максудов. 22 ноября он был ранен в Запорожской области, пишет "Медуза".
По данным Минобороны РФ, 22 ноября украинский беспилотник атаковал группу российских журналистов, которые готовили материал об обстреле. В сообщении Минобороны утверждалось, что Максудов был легко ранен, и угрозы его жизни нет. Однако, как пишут некоторые провоенные блогеры, он изначально был ранен тяжело.
В посте о смерти Максудова, опубликованном в телеграм-канале российского пропагандиста Соловьева, говорится, что он работал "в зоне СВО" с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
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