По данным Минобороны РФ, 22 ноября украинский беспилотник атаковал группу российских журналистов, которые готовили материал об обстреле. В сообщении Минобороны утверждалось, что Максудов был легко ранен, и угрозы его жизни нет. Однако, как пишут некоторые провоенные блогеры, он изначально был ранен тяжело.