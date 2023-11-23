Жителям Беларуси, которые хотят уехать жить в другую страну, придется получать разрешение в миграционных органах внутри страны, пишет "Медуза".
Раньше разрешения на постоянное проживание за границей оформлялись в белорусских дипучреждениях за рубежом. Там же можно было получить новый паспорт (в том числе серии PP, для тех, у кого нет постоянной регистрации в Беларуси) или продлить срок действия уже имеющегося паспорта. С 7 сентября 2023 года оформлять новые паспорта и продлевать действие уже имеющихся можно только в миграционных органах на территории Беларуси.
Теперь предполагается, пишет "Медиазона Беларусь", что выезжающие на ПМЖ будут подавать в отделы по гражданству и миграции по месту жительства заявление и анкету с вопросами об образовании, специальности, налоговых обязательствах, алиментах и указанием контактов родственников.