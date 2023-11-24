В Иране тайно казнили еще одного участника прошлогодних антиправительственных протестов, сообщили источники Персидской службы Би-би-си.

Как сообщили Персидской службе Би-би-си сразу несколько источников, Милада Зохреванда казнили в четверг утром в тюрьме города Хамадан на западе Ирана. Ему был 21 год.

Правозащитная группа Hengaw также подтвердила, что получила информацию о казни молодого человека. Иранские власти, приговорившие Зохреванда к смертной казни за убийство члена Корпуса стражей исламской революции во время демонстрации, факт казни подтверждать не стали. Во время содержания под стражей и судебного процесса ему было отказано в адвокате, рассказывают источники.

В случае если казнь подтвердится, Зохреванд станет уже восьмым участником прошлогодних протестов, к которому применена высшая мера наказания.

Как говорилось в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в семи предыдущих случаях все указывало на то, что "судебное разбирательство не отвечало требованиям надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства".

В докладе генсека ООН также подчеркивается, что "подсудимым часто отказывали в доступе к адекватному и своевременному юридическому представительству, а также имеются сообщения о принуждении к признанию вины, которые могли быть получены под пытками".

Массовые протесты против клерикальных властей Ирана вспыхнули в сентябре 2022 года после того, как скончалась находившаяся под арестом 22-летняя девушка Махса Амини, задержанная полицией нравов за то, что она якобы неправильно надела хиджаб.

В столкновениях со службами безопасности погибли сотни людей, еще тысячи были задержаны. Власти представляют эти события как массовые беспорядки.

Два осведомленных источника сообщили Персидской службе Би-би-си, что Милад Зохреванд был казнен в Центральной тюрьме Хамадана на рассвете, однако к полудню власти не вернули его тело семье, как полагается в таких случаях.

Правозащитная группа Hengaw, которая в первую очередь защищает интересы курдского меньшинства в Иране, в своем заявлении отмечает, что Зохреванда не известили о времени казни и не обеспечили ему последнюю встречу с родственниками.

Правозащитники резко осудили казнь, которая, по их словам, "не только нарушает право каждого человека на жизнь, но и грубо ущемляет права заключенного и его семьи".

В Hengaw также утверждают, что на скорейшей казни настоял Корпус стражей исламской революции (КСИР), который играет важную роль в военной, политической и экономической жизни страны.

В заявлении правозащитников говорится также, что казнь была проведена без специального одобрения членов семьи офицера КСИР, которого Зохреванд якобы убил.

На прошлой неделе прокурор Хамадана сообщил, что Верховный суд подтвердил вынесение смертного приговора в отношении подсудимого, обвиняемого в убийстве офицера службы разведки КСИР Али Назари.

Имя подсудимого не называлось, но коллектив иранских адвокатов Dadban, которые представляют интересы правозащитников и политзаключенных, со ссылкой на свои источники заявил, что это был Зохреванд. Адвокаты также утверждают, что родственникам Зохреванда власти настоятельно рекомендовали не распространяться о его деле.

Про имеющимся данным прокуроры обвинили Зохреванда в том, что он был в составе группы из пяти человек в масках, стрелявших в Назари во время стычки служб безопасности со студентами, принимавшими участие в демонстрации в Университете Малайера в октябре 2022 года.

По числу ежегодно приводимых в исполнение смертных приговоров Иран отстает только от Китая.

В докладе генерального секретаря ООН говорится, что Иран совершает казни с "пугающей частотой": только за первые 7 месяцев текущего года там было казнено по меньшей мере 419 человек. Это на 30% больше, чем за тот же период 2022 года.

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