Бывший паралимпийский чемпион из ЮАР Оскар Писториус выйдет из тюрьмы условно-досрочно через 10 лет после убийства своей подруги фотомодели Ривы Стинкамп.

Он несколько раз выстрелил в нее через дверь ванной в День святого Валентина в 2013 году, позже утверждая, что принял Риву за грабителя, проникшего в дом.

В 2016 году Писториус, которому сейчас 37 лет, был осужден на 13 лет тюремного заключения. И вот теперь комиссия по УДО назначила ему срок освобождения 5 января 2024 года.

Мать Ривы Стинкамп, Джун, против досрочного освобождения убийцы своей дочери не возражала, но в письме, направленном комиссии, отметила, что вовсе не уверена в том, что в тюрьме Писториус смог побороть приступы ярости, которые его порой одолевали, добавив, что потенциально она опасалась бы за судьбу любой женщины, которая решит быть рядом с Писториусом.

Сама Джун предпочла не присутствовать на слушаниях комиссии по УДО, которые состоялись в пятницу в тюрьме Аттериджвилль под Преторией. По ее словам, она по-прежнему слишком сильно переживает боль утраты дочери, к которой в этом году добавилась кончина ее мужа Барри, отца Ривы.

Подруга Писториуса, 29-летняя Рива Стинкамп была дипломированной юристкой и известной фотомоделью.

Писториус четыре раза выстрелил в Риву через дверь ванной рано утром 14 февраля 2013 года у них дома в Претории, приняв ее, как он позже утверждал, за проникшего в дом грабителя, что нередко случается в ЮАР.

Поначалу Писториуса осудили по более мягкой статье за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд пересмотрел это решение.

Суд постановил, что Писториус многократно менял свои показания о событиях того утра и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.

По итогам первого слушания об УДО, прошедшего в марте, Писториус получил отказ, поскольку комиссия сочла, что он еще не отбыл минимальный срок наказания, необходимый для досрочного освобождения. Однако в октября Конституционный суд постановил, что это было ошибочное решение, поэтому в пятницу было проведено повторное заседание.

Писториус лишился ног, когда ему не было еще и года, однако успехи медицины и новейшие технологий в области протезирования позволили ему не только освоить ходьбу, но и стать многократным паралимпийским чемпионом по бегу. Он заслужил прозвище "бегущий по лезвию", поскольку его протезы отчасти напоминают два загнутых лезвия, и даже состязался со спортсменами без инвалидности на Лондонской олимпиаде 2012 года.

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