Как ранее сообщал корреспондент Би-би-си с места, передача освобожденных палестинцев (это должны быть женщины и подростки) задержалась, вероятно, из-за беспорядков, которые устроили у КПП "Бейтуния" палестинцы, требовавшие скорейшего освобождения.
Освобожденных заключенных чуть ранее вывезли на двух автобусах из тюрьмы Офер на Западном берегу, куда их в пятницу доставили из двух тюрем под Хайфой.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь