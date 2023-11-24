Израильская газета Haaretz сообщает, что автобусы с 39 освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными прибыли на КПП "Бейтуния" возле Рамаллы, административного центра Западного берега.

Как ранее сообщал корреспондент Би-би-си с места, передача освобожденных палестинцев (это должны быть женщины и подростки) задержалась, вероятно, из-за беспорядков, которые устроили у КПП "Бейтуния" палестинцы, требовавшие скорейшего освобождения.

Освобожденных заключенных чуть ранее вывезли на двух автобусах из тюрьмы Офер на Западном берегу, куда их в пятницу доставили из двух тюрем под Хайфой.

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