В ночь на 25 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине беспилотниками-камикадзе типа "Шахед", сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Об этом пишет Медуза.

В Киеве и Киевской области сработали средства ПВО, отчитались местные власти. В столице Украины обломки дронов упали на здания и жилые дома в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло несколько пожаров: в детском саду, жилом доме, нежилых помещениях и на открытой территории. Обломки одного из беспилотников упали на втором этаже пятиэтажного дома, там заблокированы две мирные жительницы.

В результате атаки пострадал 11-летний ребенок — у него острая реакция на стресс, рассказал Кличко. Позже мэр уточнил, что в Соломенском районе двое пострадавших. Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что у пострадавших в Соломенском районе острая реакция на стресс, их не стали доставлять в больницу.

Всего в Киеве сбили более 40 беспилотников, сообщает "РБК — Украина" со ссылкой на спикера военной администрации города Михаила Шаманова. По его словам, это была самая массированная атака Киева за последний месяц.

После атаки в центре Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений, сообщило Министерство энергетики Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ отметило, что войска РФ выпустили по Украине рекордное количество беспилотников, а основным направлением атаки стал Киев.

Ночью украинские военные также сбили пять беспилотников и ракету над Днепропетровской областью. Еще один дрон был сбит в Николаевской области.

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