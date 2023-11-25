Правительство РФ утвердило изменения в области воинского учета, предусматривающие повышение призывного возраста до 30 лет уже с 1 января 2024 года. В результате под призыв попадут на 2 млн больше россиян.

Правительство России в пятницу, 24 ноября утвердило постановление о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета с изменениями в законодательство, принятыми парламентом, передает агентство "Интерфакс". Согласно этим изменениям, в армию РФ уже с 1 января 2024 года начнут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До сих пор максимальный возраст призывников составлял 27 лет.

Соответствующие поправки к законопроекту о повышении призывного возраста Госдума приняла 25 июля. Изначально предполагалось, что будет повышен не только верхний предел призывного возраста, но и нижний — с 18 до 21 года. Однако в итоге от этой идеи решено было отказаться — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что якобы "очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет".

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце 2022 года. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно.

Под призыв попадут на 2 млн больше россиян

С новыми возрастными границами под призыв в 2024 году попадут примерно на 2 млн больше российских мужчин, чем попали бы со старыми — 9,14 млн человек вместо 6,8 млн, подсчитал научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов. Демограф Алексей Ракша на основании своего анализа называет схожую цифру. При этом исследователи отмечают, что это примерные расчеты, которые могут быть неточными из-за ошибок при проведении переписи населения, невозможности учета миграции и других факторов.

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