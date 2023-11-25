Военное крыло ХАМАС заявило, что оно решило отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не даст обязательство пропускать грузовики с гуманитарной помощью в северную часть Газы.

Один из членов руководства ХАМАС заявил Би-би-си, что задержка передачи заложников сегодня вечером связана с нарушениями Израилем условий соглашения о гуманитарном перемирии в виде отказа пропустить согласованные грузовики с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.

По его словам, Израиль пропустил всего три машины из 100.

Также, заявил представитель ХАМАС, Израиль запускал над южной частью Газы свои дроны.

Еще одно нарушение, по словам этого человека, заключается в том, что Израиль внес существенные изменения в согласованный список палестинских заключенных, подлежащих освобождению.

И кроме того, по его утверждению, израильские войска убили двух палестинцев в Бейт-Хануне, куда палестинцам разрешено переместиться.

Израильская сторона отрицает нарушение соглашения о перемирии.

Как подтвердил Би-би-си дипломатический источник, в Израиле сейчас находится делегация из Катара, которая обсуждает возможное продление действующего соглашения о перемирии.

Нынешнее соглашение о временном прекращении огня, заключенное при посредничестве Катара, началось в пятницу и должно продлится четыре дня. Предполагается, что ХАМАС освободит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, освобожденных Израилем.

Однако соглашение включает "возможность продления" этого периода еще на пять дней и освобождения других заложников и заключенных.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram