Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что за ночь на Западном берегу Иордана израильскими военными были убиты шесть палестинцев. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что проверяет эти сообщения.

Пятеро из них погибли в городе Дженин, куда, по информации ЦАХАЛа, военные зашли для задержания подозреваемого в совершении террористического нападения в августе этого года. Израильские военные пока не приводят подробности произошедшего.

Очевидцы описывают это как столкновения между палестинскими боевиками и израильскими войсками, сообщает Reuters. Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что еще шестеро палестинцев были ранены в ходе стычки.

Сообщается также, что один палестинец был застрелен вблизи еврейского поселения в окрестностях города Эль-Бир на Западном берегу реки Иордан.

Ряд палестинских группировок призвали ко всеобщей забастовке в Дженине в воскресенье, чтобы «оплакать души мучеников», сообщает WAFA.

С момента нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября, по данным палестинских властей, на Западном берегу погибло около двухсот тридцати человек (в том числе около пятидесяти детей) и более трех тысяч - задержаны израильскими войсками по подозрению в причастности к террористической деятельности и участию в экстремистских группировках.

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