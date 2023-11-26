Пропалестинские организации провели в Лондоне очередное шествие – впервые после масштабной акции, устроенной в День перемирия 11 ноября. Активисты осуждали Израиль за войну против ХАМАС и требовали полного прекращения огня в секторе Газа.

По информации столичной полиции, хотя в целом участники демонстрации вели себя миролюбиво и большинство собравшихся соблюдали правопорядок, тем не менее во время марша были задержаны 15 человек,

Среди прочего протестующих задерживали за разжигание ненависти, нарушение общественного порядка, поддержку ХАМАС (в Британии группировка признана террористической и запрещена, равно как и выражение поддержки в ее адрес), владение оружием и нападение на сотрудника экстренных служб.

Демонстранты несли плакаты с призывами "освободить Палестину", осуществить "деколонизацию", многие из них также скандировали лозунг "От реки до моря" — один из официальных девизов ХАМАС и ряда других джихадистских группировок, подразумевающий создание на территории от Иордана до Средиземного моря (то есть на всей территории Израиля и палестинской автономии) единого исламистского палестинского государства.

Эти лозунги расцениваются многими как призыв к уничтожению еврейского государства и уравниваются с призывами к геноциду евреев.

Лондонская полиция сообщила также, что проводит расследование по заявлению журналистки телекомпании GB News, которая во время прямого репортажа с марша подверглась, по ее словам, "оскорблениям и запугиванию".

Кэтрин Форстер рассказала, что ее и ее команду окружили люди, которые орали на нее и ее команду. "Должна признаться, что это было весьма пугающе", — заявила она.

"Право прессы свободно освещать протесты не менее важно, чем само право на протест. Журналисты должны иметь возможность делать это, не сталкиваясь с запугиванием или агрессией", — говорится в сообщении лондонской полиции, размещенной в социальной сети X.

Пропалестинские демонстрации в субботу также прошли в Глазго и Кардиффе.

Нынешний марш совпал с четырехдневным прекращением огня между Израилем и ХАМАС, в рамках которого боевики передали две группы заложников в обмен на палестинских заключенных.

Организаторы акции протеста заявили, что на улицы Лондона вышли 300 тысяч демонстрантов, столичная полиция не предоставила своих данных.

За соблюдением порядка следили около 1,5 тысяч полицейских.

Сотрудники полиции раздавали участникам листовки, на которых говорилось, какие слова и фразы, выкрикиваемые протестующими, могут нарушить закон.

На протяжении последних нескольких недель столичная полиция попала под огонь критики со стороны высокопоставленных британских политиков, призывавших ее более жестко реагировать на проявления антисемитизма среди протестующих.

Одним из наиболее ярких критиков стала теперь уже бывшая глава министерства внутренних дел Британии Суэлла Браверман, чья резкая статья в газете Times (по британским законам, полиция формально независима от Хоум-офиса), в которой она назвала пропалестинские демонстрации "маршами ненависти", вызвала скандал и в итоге привела к ее отставке.

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