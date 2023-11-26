Еще 14 израильских заложников, находившихся с 7 октября в секторе Газа в руках боевиков ХАМАС, а также три иностранных гражданина были переданы гуманитарной организации Красный Крест. Об этом вечером воскресенья, 26 ноября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Между тем в МИД РФ указали, что в этой группе - один "обладатель российского паспорта". "Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС", - говорится в посте российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Со своей стороны, представители ХАМАС заявили, что Красному Кресту переданы 13 израильских заложников, трое таиландцев и один россиянин. Между тем Катар сообщил, что 26 ноября из израильских тюрем должны быть выпущены 39 палестинских заключенных.

Ранее израильские СМИ писали, что власти страны получили от ХАМАС список заложников, которых планируется освободить 26 ноября - в третий день временного прекращения огня в секторе Газа. Указывалось, что в этом списке 13 человек, среди которых есть граждане США.

Накануне вечером в Тель-Авиве прошла массовая акция с требованием освободить всех заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. По оценке организаторов, в мероприятии приняли участие около 100 тысяч человек. Подобная акция также прошла в Иерусалиме.

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