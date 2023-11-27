Коллекция золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая находилась в Амстердаме, перевезена в Украину и уже доставлена на территорию Киево-Печерской Лавры, сообщает украинская таможня.

По данным ведомства, в Украину ввезено 2 694 кг культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице Национального музея Украины.

Золото было вывезено в Нидерланды еще до российской аннексии полуострова. Впоследствии крымские музеи настаивали, что драгоценные экспонаты принадлежат им, поскольку имеют крымское происхождение. Однако суды Нидерландов распорядились иначе.

В 2021 году Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото украинскому государству.

А летом этого года Верховный суд Нидерландов окончательно отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram