В обращении, опубликованном в Telegram-канале "Путь домой", родственники мобилизованных призывают подписать петицию за возвращение призванных на фронт и установление предельного срока службы.

Родные и близкие мобилизованных россиян, которые добиваются их возвращения с фронта, обратились за помощью к "многонациональному народу России". Текст обращения утром в понедельник, 27 ноября, разместил Telegram-канал "Путь домой", объединяющий родственников мобилизованных по всей стране.

"Это обращение к каждому, или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких", — говорится в начале обращения. Его авторы пишут, что "надежды почти не осталось".

"Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего. Но мы, оказывается не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе… Нас предают и истребляют свои же", — отмечается в публикации.

Пустые обещания и попытки купить молчание

В своем обращении родственники мобилизованных после безуспешных попыток организовать митинги в их поддержку в нескольких регионах признают себя обманутыми. "Нас на***ли (обманули. — Ред.) и вас на**ут (обманут. — Ред.). Ведь все это время нам только показывали ленивую стабильность, надежность, безопасность", — пишут в отчаянии авторы послания.

Они напоминают, что президент РФ обещал не призывать резервистов, а потом "обещания по факту оказались пустышкой". "Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы — здоровьем и слезами", — говорится в обращении. Его авторы называют предложенные государством выплаты и льготы за убитых и раненых попыткой "заткнуть" их. "Когда речь заходит о стоимости жизни любимого человека, хочется разорвать того, кто посмел сделать такое гаденькое предложение", — подчеркивают они.

"Никто не защищен от нашей участи"

Авторы обращения отмечают, что "в будущем никто не защищен" от их участи. Они называют ситуацию в стране абсурдной и критикуют Владимира Путина, при этом выражая надежду, что он еще "услышит их чаяния". "2024-й президент объявил годом семьи. Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на СВО. Есть все же чувство юмора у нашего президента!", — говорится в публикации.

В заключении родственники мобилизованных призывают подписать петицию за возвращение призванных на фронт и установление предельного срока службы. "Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. Мы — Путь домой. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин", — сказано в документе.

Акции с призывами вернуть мобилизованных домой

Семьи мобилизованных в России в последние месяцы все активнее выступают с требованием вернуть домой мужчин, пробывших на войне в Украине больше года. Они требуют ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Местные власти отказывают родственникам в проведении митингов по всей России, ссылаясь на пандемию COVID-19. В Кремле требования фактически не комментировали. После пикета в Москве 7 ноября "военкор" Александр Сладков написал о словах президента РФ, что "теперь все воюют до конца СВО". По словам Сладкова, об отсутствии планов ротации и возвращения мобилизованных с фронта Путин сказал на "последней встрече с репортерами".

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