Министерство внутренних дел России предлагает ввести в законодательство понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, въезжающих в страну. Об этом пишет государственное информагентство ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

"Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", — говорится в документе.

Если законопроект будет одобрен в нынешнем виде, подписавшему соглашение иностранцу по время нахождения в России запретят "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц".

Также МВД РФ предлагает установить для въезжающих в страну иностранцев запрет "злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом".

Помимо этого иностранцам, следует из законопроекта, надо будет взять на себя обязательство не "проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Когда разработанный МВД РФ законопроект планируется внести на рассмотрение в парламент, в сообщении ТАСС не уточняется.

С идеей обязать иностранцев подписывать подобные соглашения ведомство, как напоминает газета "Коммерсант", впервые выступило еще в 2021 году. Тогда соответствующий законопроект разработан не был.

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