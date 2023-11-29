Турция пообещала Швеции ратифицировать ее заявку на вступление в НАТО "в течение нескольких недель", заявил журналистам министр иностранных дел королевства Тобиас Бильстрём.

Глава шведского внешнеполитического ведомства сослался на своего турецкого коллегу Хакана Фидана, с которым провел переговоры накануне. "Он сказал мне, что ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель. Конечно, мы со своей стороны не принимаем ничего на веру, но мы с нетерпением ждем, когда это будет завершено", — заявил Бильстрём.

Ранее о готовности Анкары рассмотреть шведскую заявку в ближайшие недели написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США, также присутствовавшего на переговорах с участием Фидана и Бильстрёма. "Скажу так: результатом встречи было заявление, что это произойдет до конца года", — цитируют журналисты своего собеседника.

В середине ноября комитет по внешним делам парламента Турции отложил обсуждение ратификации шведской заявки на вступление в НАТО, сославшись на необходимость дополнительно изучить вопрос. "Новых требований со стороны турецкого правительства не поступало, поэтому мы считаем свою часть выполненной", — отметил Бильстрём.

Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО летом 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Для присоединения к альянсу заявку должны были одобрить всего его члены, однако Турция выступила против расширения, выдвинув ряд требований к обоим государствам-кандидатам.

Финляндия стала членом НАТО в апреле этого года. Заявку Швеции, несмотря на несколько раундов переговоров, Турция не одобрила, настаивая, что Стокгольм поощряет действия курдских активистов, которых на родине считают экстремистами. Компромисс был достигнут на июльском саммите блока в Вильнюсе, в октябре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган передал документы о ратификации в турецкий парламент.

Также принятие в альянс Швеции до сих пор не одобрила Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан говорил, что его страна не собирается спешить с принятием соответствующего решения. Подобную позицию Будапешт занимал и в отношении Финляндии, однако ратифицировал ее заявку вскоре после того, как на этот шаг пошла Анкара.

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