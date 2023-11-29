Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 300 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В военном отношении Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил", — подчеркнул Столтенберг в Брюсселе в среду, 29 ноября, по окончании встречи министров иностранных дел государств НАТО, в которой участвовал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, Россия потеряла "сотни самолетов и тысячи танков", сказал генсек НАТО.

Он не уточнил, сколько из 300 тысяч человек были убиты, а сколько получили ранения. Об оценках НАТО потерь с украинской стороны тоже не сообщается, отмечает агентство dpa.

Столтенберг: У Путина высокий порог толерантности к жертвам

Говоря о потерях России, Йенс Столтенберг предостерег от надежд на то, что большие потери приведут к скорому завершению войны в Украине. По его словам, у президента России Владимира Путина "высокий порог толерантности", когда речь идет о жертвах.

Сколько всего военнослужащих погибли с начала российского вторжения в Украину, достоверно неизвестно. Администрация США оценивает потери с российской стороны в 120 тысяч человек погибшими и еще в 170-180 тысяч ранеными, писала в августе газета The New York Times со ссылкой на источники. Украинские потери американская разведка оценивала тогда в 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.

Российские СМИ по состоянию на 15 ноября текущего года по открытым данным поименно подтвердили гибель как минимум 37 тысяч российских военных. Это данные учитывают только потери, подтвержденные родственниками, чиновниками, СМИ или фотографиями с кладбищ.

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