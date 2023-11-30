Скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было ровно сто лет.

Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969–1977 годах был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с тоталитарным Советским Союзом.

Как объявила консультационная фирма Киссинджера, Kissinger Associates, бывший госсекретарь скончался в своем доме в штате Коннектикут.

Взгляды Киссинджера на внешнюю политику формировались в годы противостояния двух сверхдержав, США и СССР, он был сторонником realpolitik — политики лавирования и поиска возможного, зачастую в ущерб принципам. Таковым он и остался до конца, что неоднократно демонстрировал в последние годы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram