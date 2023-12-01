Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии страны почти на 170 тысяч человек. Об этом со ссылкой на сайт Кремля сообщает издание Meduza.

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе о штатной численности армии, который был признан недействительным новым документом, говорилось о численности ВС РФ в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что численность армии будет увеличена за счет "граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту". В ведомстве указали, что проведения мобилизации "не предусмотрено".

В министерстве объяснили увеличение численности армии "ростом угроз для страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО". Такими угрозами ведомство считает наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений, а также наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО.

"В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО", — заявили в Минобороны РФ.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram