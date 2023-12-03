Президент Франции Эммануэль Макрон скептически отозвался о заявленном Израилем плане продолжать боевые действия до полного уничтожения ХАМАС.

Как мы рассказывали накануне, в субботу Макрон выступил на саммите по проблемам климата в ОАЭ, после чего отправился в Доху для встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, чье правительство играет центральную роль в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

Выступая на пресс-конференции в Дубае, французский лидер призвал правительство Израиля подумать о более реалистичных, с его точки зрения, целях: "Что такое полное уничтожение ХАМАС, и считает ли кто-нибудь, что подобное возможно? Если это так, то война продлится десять лет. Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда израильские власти должны более точно определить свою цель и желаемое конечное состояние".

После того как переговоры о продлении продержавшейся неделю паузы в боевых действиях между ХАМАС и Израилем зашли в тупик, стороны возобновили боевые действия. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху накануне повторил, какие цели преследует Израиль: освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС и предотвращение новых угроз для жителей Израиля из сектора Газа.

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в срыве перемирия, которое до истечения срока действия позволило освободить 80 израильских заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.

После возобновления боевых действий Макрон заявил о необходимости "активизировать усилия по достижению прочного прекращения огня".

Изначально Макрон планировал совершить обширное миротворческое турне по Ближнему Востоку, но вместо этого провел встречи, посвященные конфликту, в кулуарах переговоров ООН по климату. Его пятичасовой визит в Дохе состоялся уже после того, как оттуда уехали израильские переговорщики, а Израиль заявил, что переговоры зашли в тупик.

По мнению аналитиков, визиты Макрона в Дубай и Доху иллюстрируют трудности, с которыми сталкивается его правительство, пытаясь найти способ повлиять на конфликт.

"Франция и Макрон никак не могут найти свое место в этом кризисе", — сказала в интервью британской газете Guardian Агнес Леваллуа, вице-президент Института изучения Ближнего Востока.

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