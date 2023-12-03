В России певца Эдуарда Шарлота арестовали до 24 января. Кировский районный суд Самары обвинил его в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание 63.ru.

На заседании суда Шарлот признал вину и попросил прощения "у русского народа". Он также прочитал написанное в СИЗО стихотворение, в котором "кается и обещает защищать страну талантом", пишет издание Mash.

Российский певец заявил, что был введен в заблуждение российской оппозицией, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей". Защита певца собирается обжаловать решение об аресте.

Задержание в аэропорту Пулково

22 ноября Эдуард Шарлот был задержан в аэропорту Пулково, куда прилетел из Армении. Поводом для задержания стал выложенный Шарлотом в июне в соцсети Instagram видеоролик с кадрами, как он сжигает российский паспорт и обращается к властям Украины с просьбой пустить его в Киев. В июле появилось новое видео, где Шарлот прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет.

Жалобу на Эдуарда Шарлота в Следственный комитет и МВД РФ в ноябре подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и ранее писала доносы на актеров, музыкантов и блогеров. Она потребовала проверить его действия на предмет "дискредитации российской армии и оскорбления чувств верующих".

После задержания в Пулково, где он извинился за то, что сжег российский паспорт, певца арестовали на 13 суток по статье "мелкое хулиганство". Затем его отправили в Самару по месту прописки.

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