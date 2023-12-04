Российские войска в ночь на 4 декабря запустили по территории Украины 23 ударных дрона и одну управляемую авиаракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

18 беспилотников типа "Шахед", по словам украинских военных, удалось ликвидировать. Также была перехвачена ракета Х-59. Дроны были запущенны из аннексированного Крыма, ракета — с территории Херсонской области, занятой российскими войсками.

Силы и средства ПВО во время налета работали в девяти областях Украины, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Об ущербе, причиненном пятью дронами, которые не удалось сбить, украинские военные не сообщили.

Войска РФ ежедневно атакуют дронами украинскую территорию. Как отмечали военные эксперты, цель таких атак — не только поразить конкретные цели, но и в целом создать нагрузку на украинскую систему ПВО, заставляя расходовать ценные боеприпасы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram