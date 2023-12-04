Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у США к концу года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины. Об этом говорится в письме Белого дома спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, опубликованному в понедельник, 4 декабря.

"Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины, а также для предоставления техники из военных запасов США", — обратилась к Джонсону директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. "У нас закончились деньги — и почти нет времени", — подчеркнула она.

По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

"Если наша помощь прекратится, это создаст серьезные проблемы для Украины. Хотя наши союзники по всему миру активизировались, чтобы сделать больше, поддержка США имеет решающее значение и не может быть повторена другими", — заявили в Белом доме, указав, что американские пакеты военной помощи уже стали меньше, а поставки более ограниченными.

По состоянию на середину ноября Пентагон использовал 97% из полученных 62,3 млрд долларов на помощь Украине, сообщили в Белом доме. В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

В конце ноября спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что Конгрессу удастся договориться о выделении новых средств на помощь Украине. "У нас есть чувство срочности в этом вопросе, и для этого также есть сроки. Поэтому я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать", — цитирует его издание Axios.

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