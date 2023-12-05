Минобороны России утверждает, что в ночь на 5 декабря над акваторией Азовского моря и в аннексированном Крыму "были уничтожены" десятки украинских беспилотников.

Первоначально пресс-служба ведомства заявила, что российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Еще 13 дронов, согласно данным Минобороны, были перехвачены.

Вскоре военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. О последствиях ночной атаки в Минобороны не сообщили.

В то же время жители аннексированного Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма.

Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30 утра по местному времени.

Местные власти произошедшее пока не комментировали.

Украинские военные регулярно наносят удары по территории аннексированного Крыма. Так, в начале ноября ракетному удару подвергся судостроительный завод "Залив" имени Бутомы в Керчи, в результате которого был поврежден один из кораблей ВМФ РФ. Вероятно, это был малый ракетный корабль "Аскольд", способный нести ракеты класса "Калибр".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram