В черный список Минфина США попали еще 13 физлиц и 20 компаний из России, Беларуси и других стран.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США расширило санкционные списки в отношении России и Беларуси, включив туда еще 13 физических и 20 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского ведомства во вторник, 5 декабря.

Под ограничения подпали как граждане России и Беларуси, так и подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Среди прочих, в черный список внесены белорусские бизнесмены Александр Шакутин, Павел Топузидис и Виктор Петрович, которых Минфин называет "кошельками Александра Лукашенко". Ограничения также затронули генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. Минфин считает его причастным к депортации украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий.

Кроме того, в перечне значится уроженец Перми Сергей Скворцов, у которого есть шведское подданство. Человек с такими именем и фамилией проходил в Швеции по делу о шпионаже в пользу России, но был оправдан.

В число компаний, подпавших под санкции США, вошли белорусские предприятия, связанные с российской оборонной отраслью, а также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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