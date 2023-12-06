Специализирующиеся на дезинформации российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, вызвали министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека на фейковый телефонный разговор, выдав себя за представителей Африканского Союза. Факт звонка от пранкеров министерство экономики ФРГ подтвердило во вторник, 5 декабря, в ответ на запрос информагентства dpa.

По данным министерства, разговор не касался вопросов безопасности или конфиденциальной информации. Звонок несколько раз прерывался из-за технических проблем на линии, так что связная беседа не состоялась.

По словам представителя Минэкономики, два пранкера опубликовали в Telegram почти четырехминутную смонтированную запись. В министерстве отметили, что не могут подтвердить ни ход всего разговора в целом, ни заданные Хабеку вопросы, ни его ответы.

На записи, выложенной в Telegram-канале российских пранкеров, слышно, как Хабек спокойно объясняет на английском языке, что Украине нужно помочь экспортировать зерно, несмотря на российские атаки.

По словам представителей министерства экономики ФРГ, вскоре после этого звонка немецкие спецслужбы сообщили, что контакт с ведомством был установлен под вымышленным именем, что привело к фейковому звонку.

Проанализировав обстоятельства дела, министерство засекретило его. Инцидент стал поводом для пересмотра и ужесточения существующих мер безопасности, сообщили агентству dpa.

В феврале жертвой пранкеров Вована и Лексуса стала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, в октябре — премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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