С апреля 2024 года требования к британским подданным и иностранным резидентам Соединенного Королевства, желающим привезти в страну своего супруга или партнера, будут существенно ужесточены, пишет BBC.

Основные изменения коснутся дохода, который должен подтвердить человек, желающий получить визу для супруга или партнера. Ранее власти требовали засвидетельствовать годовой заработок в размере 18600 фунтов (около 21700 евро), с весны этот параметр вырастет более чем вдвое — до 38700 фунтов (около 45200 евро). Это чуть больше средней годовой зарплаты в Великобритании.

Претендентам на получение семейной визы, как и прежде, нужно будет доказать, что они состоят в браке или гражданском партнерстве, намерены оставаться в этом статусе не менее шести месяцев после переезда и проживают вместе не менее двух лет.

Представитель офиса премьер-министра Великобритании сообщил BBC, что требования по минимальному доходу в "исключительных обстоятельствах" могут быть отменены, если в противном случае для заявителя, его партнера или их ребенка наступят "неоправданно суровые последствия". Также при рассмотрении прошения о визе могут быть учтены сведения о сбережениях претендента, отметили на Даунинг-стрит.

Британское правительство объясняет, что изменение требований в отношении минимального дохода поможет снизить уровень иммиграции, который в последние годы достиг рекордного уровня, и обеспечит переехавшим в Соединенное Королевство семьям возможность содержать себя. С июня 2022-го по июнь 2023 года в Великобританию по семейным визам переехали 39 тысяч человек; ожидается, что это значение сократится примерно на четверть после того, как начнут действовать новые правила.

Как отмечает BBC, сильнее всего от реформы пострадают молодые люди, а также британцы и резиденты, проживающие за пределами Лондона и богатого юго-востока страны.

В частности, журналисты рассказали историю 24-летнего Ли, который во время учебы в университета познакомился с Сарой из Малайзии. Сейчас британец работает исследователем в Белфасте с зарплатой 26 тысяч фунтов, из-за новых требований он не сможет перевезти свою девушку в Великобританию. В похожей истории оказалась Руби из Плимута, которая зарабатывает 23 тысячи фунтов в год — она собиралась оформить визу для своего жениха из Турции, но теперь не сможет это сделать.

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