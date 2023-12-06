В России вынесен первый приговор по делу о неотражении внезапного нападения со стороны ВСУ. 2-й Западный окружной военный суд в Москве во вторник, 5 декабря, приговорил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к четырем годам лишения свободы, признав их виновными в нарушении правил боевого дежурства по "отражению внезапного нападения на территорию РФ" (часть 2 статьи 340 УК РФ).

В сообщениях российских СМИ отмечается, что суд не стал применять к Бондареву и Дмитракову "всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ", максимальное наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы. Военные уже отбыли более полутора лет из полученного срока, находясь под следствием, поэтому вскоре они могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Дело в отношении Бондарева и Дмитрикова было возбуждено весной 2022 года после ракетного удара ВСУ по Белгородской области. Тогда со стороны Харьковской области ракетами "Точка-У" был нанесен удар по складу боеприпасов и технике в районе села Старая Нелидовка. В результате взрывов и пожаров погибли семеро российских военнослужащих, еще 43 были ранены. Были полностью уничтожены были 15 единиц техники, еще три десятка серьезно повреждены.

Дело Бондарева и Дмитракова слушалось в закрытом режиме. Вину военные не признали. Суд не стал лишать их офицерских званий, поэтому после выхода на свободу они смогут вернуться в армию.

"Коммерсант" назвал это первым приговором за неотражение внезапной атаки ВСУ на территорию России. Источники издания утверждают, что данное дело далеко не последнее, уголовные дела о терроризме возбуждаются по каждому "прилету" со стороны Украины. В случае если ракеты и дроны не были сбиты или подавлены, то в отношении военных РФ расследуются дела о халатности (ст. 293 УК РФ). Собеседники "Коммерсанта" отметили, что они пока не слышали о подозреваемых и обвиняемых по таким делам.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram