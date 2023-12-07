Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) воспользовалась частным самолетом 28 раз за три года. Это обошлось в 889 895 евро, около половины из которых было возмещено Европейским союзом, пишет Rus.ERR.

Советник правительства по СМИ Хелен Ульдрих сообщила, что за три года Эстонское государство заплатило в общей сложности 467 706 евро, а Евросоюз — 422 189 евро.

„В 15 случаях на заседания осуществлялись чартерные рейсы на саммиты Европейского совета, эти расходы в основном оплачивает секретариат Совета ЕС, так как время окончания и продолжительность заседаний Европейского совета непредсказуемы. За почти три года чартерные рейсы приходилось использовать в других случаях в общей сложности 13 раз, и большинство из них были обусловлены чрезвычайными ситуациями во внешней политике и сфере безопасности", — пояснила Ульдрих.

Ульдрих отметила, что с 26 января 2021 года по настоящее время премьер-министр совершила 66 зарубежных визитов.

Советник по СМИ подчеркнула, что, как правило, делегация премьер-министра добирается до места назначения самолетом, и предпочтение всегда отдается регулярным рейсам. „Большую часть времени премьер-министр путешествует экономическим классом", — подчеркнула Ульдрих.

Дважды, по словам советника, приходилось заказывать частный самолет, потому что регулярный рейс отменялся в последний момент, а один раз — потому что все воздушное пространство страны назначения было закрыто для регулярных рейсов из-за саммита и чартерный рейс был единственным способом добраться туда.

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