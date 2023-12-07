Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Эту дату утвердили на заседании Совета Федерации, верхней палаты российского парламента. Президент страны Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на пятый срок.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, выступая на заседании, заявила, что ее ведомство в ближайшие дни рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании. Ожидается, что оно пройдет с 15 по 17 марта.

По словам Памфиловой, выборы собираются проводить и на аннексированных территориях Украины. Окончательное решение примут на следующей неделе после консультаций с силовыми ведомствами.

Владимир Путин, занимающий должность президента РФ уже четвертый срок, пока что не объявлял о своем выдвижении. Согласно последним прогнозам экспертов, он может выступить с соответствующим заявлением 14 декабря, когда состоится "прямая линия" с жителями страны, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией.

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